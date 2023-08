BASF: lancement du programme xarvio Agro Experts au Brésil information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir lancé un programme innovant au Brésil afin de mettre en relation agriculteurs et consultants agronomes indépendants via une plateforme avancée d'optimisation des cultures xarvio Field Manager.



Le programme unique, appelé xarvio Agro Experts, permet aux consultants agronomiques d'accéder aux solutions xarvio existantes qui optimisent et augmentent la productivité sur le terrain, en particulier pour le soja, le maïs et le coton.



Il permet à ces cabinets de conseil d'élargir leurs connaissances et leur offre de services en matière d'agriculture numérique, apportant ainsi une valeur encore plus grande au travail effectué. Cela garantit également que les agriculteurs peuvent bénéficier d'une assistance sur le terrain pour l'utilisation de xarvio Field Manager et des technologies compatibles, notamment les drones, les stations météorologiques et les terminaux de machines.



'xarvio Agro Experts est une réponse claire et pratique de BASF pour comprendre et répondre aux besoins du secteur agricole. Il souligne l'engagement de l'entreprise à transformer de manière proactive l'agriculture, en rendant les technologies numériques plus accessibles en supprimant les obstacles à l'adoption et à l'utilisation', souligne BASF.