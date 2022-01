Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: lancement de quatre peptides brevetés information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - BASF annonce la lancement de Peptovitae, une série de quatre peptides brevetés appartenant à la nouvelle génération de peptides biomimétiques développée en Asie grâce à une relation exclusive avec Caregen, une société coréenne spécialiste de la R&D de peptides biomimétiques.



BASF assure que ces nouveaux bioactifs répondent aux bienfaits des soins personnels pour la peau liés à la lutte contre les signes du vieillissement (Peptovitae Matrix), à l'amélioration de l'éclat de la peau (Peptovitae Bright), à l'apaisement des peaux sujettes à la sécheresse et aux démangeaisons (Peptovitae Derma) ainsi qu'au besoin de calmer et hydrater la peau (Peptovitae Clear).



' BASF a adapté ces peptides pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de l'industrie cosmétique', résume Viju Jose, vice-président, Personal Care Solutions, Care Chemicals, BASF Asia Pacific.





