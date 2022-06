Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: lancement d'un nouveau biopolymère information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 14:54









(CercleFinance.com) - BASF lance VerdessenceTM RiceTouch, un nouveau biopolymère 'adapté à une large gamme de produits de soins personnels'.



Cette poudre sensorielle d'origine végétale, aux particules de petite taille est 'parfaitement adaptée à divers domaines de la cosmétique naturelle et biologique', selon BASF.



Produit à partir de riz non OGM, Verdessence RiceTouch est dérivé de matières premières naturelles 100 % renouvelables et ne contient pas de conservateurs.



Aucune modification chimique n'est nécessaire au cours du processus de production, assure l'industriel.



'Avec Verdessence RiceTouch, nous utilisons l'une des offres naturelles d'alternatives bio-sourcées aux modificateurs sensoriels synthétiques. Nous sommes ravis de proposer un ingrédient très performant et doté d'excellentes propriétés sensorielles', déclare le Dr Natalia Chudinova, responsable du développement du marché des soins du visage et de la peau.





