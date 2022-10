Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: lance une gamme de solutions durables Ultraform information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 11:40









(CercleFinance.com) - BASF annonce le lancement de deux nouvelles familles de produits, Ultraform LowPCF (Low Product Carbon Footprint) et Ultraform BMB (Biomass Balance), solutions POM (polyoxyméthylène) conçues pour soutenir les objectifs de durabilité de ses clients.



Ultraform LowPCF offre une empreinte carbone du produit inférieure d'au moins 30% à celle des grades Ultraform conventionnels en utilisant de l'électricité verte et une technologie à haut rendement énergétique, d'après la société.



Ultraform BMB est certifié ISCC+ Biomass Balance. Selon BASF, elle favorise l'utilisation de matières premières renouvelables, économise les ressources fossiles et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.





