BASF:lance un stabilisant pour le marché de la plasticulture

(CercleFinance.com) - BASF annonce la lancement de son produit Tinuvin NOR 211 AR visant à aider les producteurs et transformateurs de films plastiques du monde entier à être plus performants sur le marché de la 'plasticulture', soit l'utilisation de matières plastiques dans les applications agricoles.



Ce nouveau stabilisant haute performance contre la chaleur et la lumière protège et prolonge la durée de vie des plastiques agricoles. Ceux-ci nécessitent en effet d'offrir une résistance à des niveaux élevés aux produits chimiques comme le soufre et le chlore.



'Tinuvin NOR 211 AR offre une solution efficace à valeur d'usage pour les plastiques agricoles exposés à des rayons UV intenses, à un stress thermique et à des produits chimiques inorganiques couramment utilisés dans la gestion et la désinfection des cultures', résume BASF.





