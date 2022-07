Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: lance PuriCycle, une nouvelle gamme de produits information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - BASF annonce le lancement de PuriCycle, une nouvelle gamme de produits dédiée à la purification des déchets plastiques les plus complexes, les charges de pyrolyse.



Le portefeuille PuriCycle comprend ainsi de nouveaux catalyseurs et adsorbants développés pour éliminer ou convertir une large gamme d'impuretés dans les huiles de pyrolyse et permettre le traitement en aval des flux de plastiques circulaires.



'La capacité des produits PuriCycle à purifier les flux d'huile de pyrolyse les plus difficiles est une contribution majeure pour aider à fermer la boucle des plastiques, à minimiser les déchets et, finalement, à ouvrir de nouvelles matières premières pour l'industrie chimique ', a déclaré Detlef Ruff, vice-président principal, Process Catalysts chez BASF.





