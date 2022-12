Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: lance des revêtements automobiles verts en Chine information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 13:26









(CercleFinance.com) - BASF annonce aujourd'hui que le premier lot de la couche de base ColorBrite Airspace Blue ReSource a été livré à un client en Chine.



Ce produit de base permet de réduire d'environ 20% l'empreinte carbone du produit. ColorBrite ReSource ajoute une empreinte carbone réduite sans qu'il soit nécessaire de modifier la formulation et les performances du produit.



BASF a également reçu la certification biomasse pour son usine de résines de Caojing, ainsi que pour ses sites de fabrication de peintures de Minhang et Caojing exploités par BASF Shanghai Coatings Co.



Grâce à cette certification, BASF est en mesure de fournir à ses clients en Chine une gamme complète de solutions de revêtements automobiles certifiées conformes à l'équilibre de la biomasse et utilisant des matériaux dérivés de matières premières renouvelables.



' Le remplacement des matières premières d'origine fossile par des matières premières renouvelables grâce à l'approche du bilan de biomasse de BASF symbolise notre engagement à aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions de carbon ', a déclaré Jack Zou, vice-président, Automotive OEM Coatings Solutions Asia Pacific, BASF.





