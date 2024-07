Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: la matériau 'Ultramid Expand' a été primé information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que l'absorbeur de chocs constitué de mousse de particules de polyamide Ultramid Expand, développé conjointement avec Mercedes-Benz dans le cadre du programme technologique Mercedes-Benz Vision Eqxx, a remporté la 2e place dans la catégorie ' Enabler Technology ' lors des SPE Automotive Awards 2024 qui récompensent chaque année les développements exceptionnels dans le domaine des pièces en plastique pour l'ingénierie automobile.



Le but d'un amortisseur de chocs est d'absorber et de répartir les forces générées lors d'une collision et de les transférer à la carrosserie du véhicule. Ultramid®Expand offre ici plusieurs avantages par rapport aux structures métallique en réduisant le poids et en améliorant l'absorption d'énergie en cas de choc.



Le processus de production est également plus rentable que celui des structures métalliques.





