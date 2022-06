Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: la dernière émission sursouscrite près de trois fois information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 17:03









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé mercredi que sa dernière émission obligataire, d'un montant de 1,5 milliard d'euros, avait été sursouscrite près de trois fois.



Ces deux tranches d'obligations senior non garanties, qui affichent des échéances de six et 10 ans, ont fait l'objet d'une demande totale de l'ordre de 3,9 milliards d'euros de la part des investisseurs, indique le chimiste allemand dans un communiqué.





