BASF: l'UE valide des opérations sur Harbour et WinterShall

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Harbor Energy ('Harbour') du Royaume-Uni et, indirectement, de certains actifs de Wintershall DEApar BASF, toutes deux allemandes.



La transaction concerne principalement le secteur pétrolier et gazier.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des sociétés sur le marché résultant de l'opération proposée.







