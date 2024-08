Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: l'incendie d'une usine perturbe les livraisons information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - À la suite d'un incendie survenu dans une usine BASF à Ludwigshafen, en Allemagne, le 29 juillet 2024, BASF déclare le cas de force majeure sur les livraisons de certains produits à base de vitamine A, de vitamine E et de caroténoïdes, ainsi que sur les ingrédients aromatiques sélectionnés, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre.



Les ingrédients aromatiques sélectionnés sont les ionones, le pyranol, le DL-menthol, les oxydes de rose, l'éthyllinalol, le nérolidol et l'isophytol R.



BASF est en contact étroit avec les clients pour partager les mises à jour et les développements concernant la capacité d'approvisionnement des produits concernés.



L'incendie s'est produit dans une usine BASF qui fabrique des ingrédients aromatiques et des précurseurs pour la production de vitamine A, de vitamine E et de caroténoïdes.







