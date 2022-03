Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: investit pour son futur site au Canada information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 15:46









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord afin d'acquérir le terrain de son futur site de matériaux actifs cathodiques et de recyclage à Bécancour (Canada).



Ce nouveau site contribuera à accompagner la transition vers la mobilité électrique en Amérique du Nord et à renforcer la position de BASF en tant que fournisseur mondial de matériaux actifs cathodiques (CAM).



Le nouveau site offrira suffisamment d'espace pour atteindre une production de 100 kt de CAM par an avec un potentiel d'approvisionnement en matériaux actifs entièrement intégré.



BASF vise la mise en service du projet en 2025.







Valeurs associées BASF XETRA -5.95%