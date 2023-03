Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: investit pour produire des aromes en Chine & Allemagne information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 10:57

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé aujourd'hui un investissement dans une nouvelle usine de citral au sein de son site de Zhanjiang (Chine), ainsi que dans des usines de menthol et de linalol sur son site de Ludwigshafen (Allemagne).



Les nouvelles usines devraient entrer en service à partir de 2026, indique BASF qui ajoute que cet investissement est motivé par la demande croissante du marché mondial des arômes et des parfums et par son engagement en faveur de la transformation durable.



La société estime ainsi que l'usine de citral chinoise renforcera sa position dans les principales régions de croissance et augmentera la production d'une large gamme d'ingrédients aromatiques et d'autres produits en aval à l'échelle mondiale. Avec cet investissement, la capacité annuelle de citral de BASF passera à 118 000 tonnes métriques.



' Investir à Zhanjiang est également une étape importante vers une production durable et répond aux demandes de nos clients pour des produits à faible empreinte carbone ', conclut Thilo Bischoff, vice-président principal de BASF Aroma Ingredients.