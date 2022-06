Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: investit dans le recyclage de batteries en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 10:23









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé hier la construction d'une usine de recyclage de batteries dans la ville allemande de Schwarzheide. BASF profitera notamment de la forte présence de constructeurs de voitures électriques et producteurs de cellules de batterie en Europe centrale pour développer cette activité.



Pour rappel, la firme dispose déjà d'un centre de production et de recyclage des matériaux actifs cathodiques (CAM) à Schwarzheide.

Selon BASF, le nouveau site devrait permettre la création d'une trentaine d'emplois, avec un démarrage d'activité prévu dès 2024.



BASF compte notamment extraire la masse dite 'noire' des vieilles batteries, une masse produite lors du traitement mécanique des anciennes batteries. La masse noire produite contient de grandes quantités des principaux métaux utilisés pour produire le CAM : lithium, nickel, cobalt et manganèse.



'Cela va nous permettre d'optimiser le processus de recyclage de bout en bout et de réduire l'empreinte carbone ', résume le Dr Peter Schuhmacher, président de la division Catalysts chez BASF.





Valeurs associées BASF XETRA +2.02%