Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: investit dans la start-up suisse DePoly information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - BASF fait savoir que sa société de capital-risque, BASF Venture Capital GmbH (BVC), a annoncé aujourd'hui un investissement dans la startup suisse DePoly SA (DePoly), fournisseur de solutions plastiques durables développant une technologie unique de recyclage chimique.



Fondée en 2020, cette société a développé une technologie de recyclage chimique qui reconvertit les flux de déchets plastiques polyester post-consommation et post-industriels, ainsi que les tissus et fibres contenant du polyester, en leurs précurseurs de qualité vierge.



Ce processus est économe en énergie : il fonctionne à température ambiante et à pression standard, sans qu'il soit nécessaire de prétrier, de prélaver ou d'éliminer des matériaux contaminants.



Cet investissement souligne l'engagement continu de BASF à développer des solutions durables pour une économie circulaire.





Valeurs associées BASF XETRA +0.39%