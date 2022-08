Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: investissement dans le société indienne Sea6 Energy information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 11:46









(CercleFinance.com) - BASF Venture Capital, société de capital-risque de BASF SE, et Aqua-Spark, un fonds d'investissement néerlandais axé sur l'industrie mondiale de l'aquaculture, annoncent un investissent dans la société Sea6 Energy, fondée en 2010 à Bangalore (Inde).



Sea6 Energy est spécialisée dans la production et la transformation d'algues rouges tropicales. Les autres investisseurs existants incluent Tata Capital Innovations Fund. Avec cet investissement, Sea6 Energy achèvera sa transaction de série B d'un montant total de 1 402 millions INR (environ 18,5 millions de dollars).



Les algues rouges poussent principalement dans les eaux tropicales d'Asie, qui ont des températures constantes et élevées propices à la croissance des algues tout au long de l'année. La biomasse de l'algue rouge à croissance rapide convient comme matière première pour une variété d'applications, par exemple dans l'alimentation animale et les produits phytosanitaires.



'Sea6 Energy nous a convaincus avec son modèle d'entreprise intégré', a déclaré Markus Solibieda, directeur général de BASF Venture Capital. ' Forte de sa longue expérience dans le domaine des biotechnologies, l'équipe a créé de très bonnes conditions en amont pour cultiver des algues rouges comme biomasse à grande échelle tout en démontrant du succès en aval grâce à sa bioraffinerie'.





