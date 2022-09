Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: inaugure un nouveau centre de recherche information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - BASF Coatings a inauguré un nouveau centre de recherche sur le revêtement par immersion électrophorétique à son siège social de Münster-Hiltrup, en Allemagne.



Cette couche d'immersion protège les surfaces, les bords et les cavités d'une carrosserie contre la corrosion, et uniformise la rugosité des surfaces métalliques prétraitées, fournissant ainsi une base optimale pour l'application des couches de peinture suivantes.



' Nous avons investi 15 millions d'euros dans ce nouveau bâtiment du site de Münster ', a déclaré Mathias Schöttke, directeur général de BASF Coatings GmbH.



' Lors de la phase de planification, nous avons accordé une grande priorité à la qualité et à l'efficacité du processus de revêtement, mais aussi à l'ergonomie et à la sécurité au travail dès le départ ', ajoute-t-il.



Le centre sera principalement utilisé pour la technologie CathoGuard 800 e-coat, qui a déjà été appliquée sur plus de 100 millions de véhicules dans le monde.





