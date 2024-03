Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: hausse des prix des antioxydants et photostabilisants information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé mercredi des augmentations de prix pouvant atteindre 10% sur sa gamme d'antioxydants et de photostabilisants, avec effet immédiat ou dès que les contrats le permettront.



Utilisés dans des applications industrielles pour le plastique, les antioxydants standard et les photostabilisants à base d'amines stériquement encombrées (HALS) vont faire l'objet de hausses de prix en raison des pressions inflationnistes actuelles et du renchérissement des coûts de fabrication et de logistique, explique le groupe chimique allemand dans un communiqué.





Valeurs associées BASF XETRA +2.72%