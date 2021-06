Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : gagne 2,5%, un analyste en soutien Cercle Finance • 29/06/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - BASF gagne environ 2,5% à Francfort, dopé par une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 85 à 87 euros, en raison d'estimations plus élevées, 'soutenues par les segments de chimie qui devraient doper les résultats au deuxième trimestre'. Le broker estime que l'EBIT ajusté pourrait atteindre 2,1 milliards d'euros sur cette période (26% au-dessus du consensus), avec le soutien de marges grandissantes dans des catégories variées de produits chimiques. Stifel estime aussi que BASF pourrait relever ses objectifs : assumant un EBIT ajusté de 4,4 milliards d'euros au premier semestre, il pense que la nouvelle fourchette cible pourrait aller de 6,5 à 7,2 milliards (au lieu de cinq à 5,8 milliards).

