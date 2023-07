BASF: fin de la production commune de MDI chez SLIC information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 12:06

(CercleFinance.com) - BASF et Huntsman, ainsi que leurs sociétés partenaires chinoises - Shanghai Hua Yi (société du groupe), Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd. et Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. - annoncent la fin de leur production commune de MDI (diisocyanate de diphénylméthane) chez Shanghai Lianheng Isocyanate Co., Ltd. (SLIC).



À l'avenir, les sociétés exploiteront indépendamment les deux usines de MDI situées sur le site de Caojing, en Chine.



Huntsman et Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd, et BASF avec Shanghai Hua Yi (société du groupe) et Sinopec Shanghai Gaoqiao Petrochemical Co., Ltd reprendront chacun l'une des usines de MDI.



La nouvelle configuration opérationnelle est en préparation et devrait entrer en vigueur au cours du quatrième trimestre de 2023.



Pour rappel, le MDI est un précurseur important dans la fabrication des polyuréthanes - des polymères polyvalents utilisés dans les industries de l'automobile et de la construction, dans les appareils tels que les réfrigérateurs et dans les chaussures.