BASF: feu vert pour le financement de l'électrolyseur PEM

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir franchi 'une étape majeure' dans la construction d'un électrolyseur à membrane échangeuse de protons.



Franziska Brantner, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de l'Économie et de l'Action climatique, a en effet présenté la notification officielle du financement au Dr Melanie Maas-Brunner, membre du conseil d'administration de BASF SE et directrice du site de Ludwigshafen.



En coopération avec Siemens Energy, les travaux d'électrolyse de l'eau sur le site de Ludwigshafen - le projet dit Hy4Chem-EI - vont pouvoir entrer dans la prochaine phase de construction.



Avec une puissance de 54 mégawatts (MW) et une capacité allant jusqu'à 8 000 tonnes d'hydrogène par an, l'électrolyseur PEM sera l'un des plus grands de ce type en Allemagne une fois opérationnel, assure BASF.



Alimenté par de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables, le système produira de l'hydrogène sans CO2 et réduira ainsi les émissions de gaz à effet de serre sur le site jusqu'à 72 000 tonnes par an.



BASF et Siemens Energy prévoient de commencer à exploiter l'usine d'électrolyse de l'eau en 2025.







