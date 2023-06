BASF: extension du campus innovation en Chine information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 15:44

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir inaugure l'extension de son Innovation Campus Shanghai, en Chine, composé de deux nouveaux bâtiments de recherche et développement (R&D).



La société a investi un total de 280 millions d'euros depuis 2012 dans son Innovation Campus Shanghai, renforçant ainsi ses capacités d'innovation et mieux accompagner ses clients en Chine et dans toute l'Asie.



'Avec l'expansion de ce site, nous pouvons répondre encore plus rapidement aux besoins et exigences croissants des marchés en Chine et en Asie en particulier. L'innovation est un moteur clé pour une plus grande durabilité, une croissance et la clé de notre succès', a déclaré le Dr Melanie Maas-Brunner, membre du conseil d'administration de BASF SE et directrice de la technologie.