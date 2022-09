Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: expose ses solutions pour la chaussure information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Du 20 au 22 septembre 2022, le Simac, le salon international des machines et des technologies pour la chaussure, ouvre ses portes à Milan.



BASF exposera sa gamme de nouvelles solutions pour l'industrie de la chaussure : une chaussure concept entièrement fabriquée avec des matériaux BASF, des bottes qui restent souples même à moins 40 degrés, des semelles légères et à haut rebond pour les chaussures de sécurité et des solutions de chaussures durables.



En outre, BASF présentera des chaussures imprimées en 3D ainsi que des solutions de revêtement pour protéger les semelles.





Valeurs associées BASF XETRA +3.56%