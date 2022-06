Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: étend ses capacités de production en Chine information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - BASF annonce que BASF Shanshan Battery Materials (BSBM), société détenue majoritairement par BASF en Chine (BASF 51%; Shanshan 49%), étend sa capacité de production de matériaux pour batteries en Chine, à Changsha et à Shuizuishan, afin de répondre aux demandes locales et mondiales en croissance rapide de l'industrie des véhicules électriques (VE).



Le projet d'expansion permettra à BSBM d'atteindre une capacité annuelle de 100 kt pour les matériaux actifs cathodiques (CAM), précise BASF.



La société indique par ailleurs que les nouvelles lignes sont équipées de technologies innovantes de récupération d'énergie, avec notamment un recyclage des effluents gazeux, de la chaleur perdue et de l'oxygène, une première dans l'industrie des batteries.





