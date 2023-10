Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BASF: étend ses capacités de fabrication à Anvers information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir étendu ses capacités de fabrication d'oxyde d'éthylène et de dérivés d'oxyde d'éthylène sur son site de Verbund à Anvers, en Belgique. L'investissement ajoute environ 400 000 tonnes métriques par an à la capacité de production de BASF pour les produits correspondants.



' Avec ces nouvelles usines, nous soutenons la croissance continue de nos clients et renforçons notre position sur le marché européen ', déclare Hartwig Michels, président de la pétrochimie chez BASF.



L'investissement, dépassant les 500 millions d'euros, comprend une deuxième usine d'oxyde d'éthylène à l'échelle mondiale, comprenant une capacité d'oxyde d'éthylène purifié.



Outre l'oxyde d'éthylène, l'investissement comprend des capacités supplémentaires pour les alcoxylates, qui sont des dérivés de l'oxyde d'éthylène et utilisés dans un large éventail d'applications telles que dans l'industrie des détergents et du nettoyage, de l'automobile et de la construction.