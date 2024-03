Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: en vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 17:32









(CercleFinance.com) - BASF s'arroge un peu plus de 1% à Francfort alors que UBS a indiqué ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 56 à 61 euros, une nouvelle cible qui recèle 15% de potentiel de hausse pour le titre du géant allemand de la chimie.



Le broker s'attend à ce que les résultats du premier trimestre montrent des signes clairs d'amélioration de la demande, les spreads au comptant devant être favorables à partir du deuxième trimestre, et reste 9% au-dessus du consensus pour l'EBITDA de 2024.







