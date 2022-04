Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: en repli, un analyste n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 17:29









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,5% après la dégradation de Stifel. Le bureau d'analyses dégrade sa recommandation sur BASF de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 83 à 63 euros, valorisation qui reflète des estimations réduites pour 2023, et le broker préférant 'rester sur la touche en raison d'incertitudes élevées'.



Dans le résumé de sa note, Stifel déclare voir un profit opérationnel ajusté pour 2022 'confortablement dans la fourchette-cible' du groupe de chimie allemand, soulignant que le premier trimestre représente déjà 38 à 42% de la perspective annuelle.





