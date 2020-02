Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : en baisse après le verdict US sur le Dicamba Cercle Finance • 17/02/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de -1% à la Bourse de Francfort après le verdict américain pour les dommages causés par l'herbicide Dicamba. UBS a maintenu sa recommandation 'neutre' sur BASF, avec un objectif de cours de 68 euros, après qu'un jury du Missouri ait accordé à un agriculteur, spécialisé dans les pêches, 265 millions de dollars pour les dommages causés par l'herbicide Dicamba. À ce stade, le bureau d'analyses a déclaré qu'il serait surpris de voir cela évoluer vers un risque global similaire à celui auquel Bayer était déjà confronté dans le cas du glyphosate. Le dicamba est un produit beaucoup plus petit que le glyphosate, se classant seulement 11ème parmi les herbicides dans le monde et ne représentant que 7% des ventes de glyphosate, a indiqué UBS. UBS a déclaré que le jury avait attribué aux deux sociétés 'une responsabilité égale' à la fois Bayer et BASF, qui fabriquent tous les deux le dicamba. Bayer et BASF ont déclaré qu'ils feraient appel de la décision.

Valeurs associées BASF XETRA -0.64%