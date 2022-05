Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: double sa production d'antioxydant Irganox à Singapour information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir étendu la capacité de production de son antioxydant Irganox 1010 sur son site de l'île de Jurong, à Singapour, en intégrant une ligne de production supplémentaire dans les installations de production existantes.



'En augmentant notre capacité de production, nous répondons à la demande croissante, et cela nous permet d'accompagner les projets de croissance de nos clients. Avec cet investissement à Singapour, nous soulignons notre position en tant que l'un des principaux fournisseurs d'antioxydants phénoliques ', a déclaré Hermann Althoff, vice-président principal, BASF Performance Chemicals Asie-Pacifique.



Les volumes de la capacité supplémentaire à Singapour serviront principalement les marchés à croissance rapide de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, précise BASF.





Valeurs associées BASF XETRA +2.61%