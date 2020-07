Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF dit ne pas être en mesure de fournir des prévisions annuelles Reuters • 29/07/2020 à 09:56









FRANCFORT, 29 juillet (Reuters) - BASF BASFn.DE a déclaré mercredi ne pas être en mesure de fournir des prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en raison des incertitudes sur les retombées économiques de la pandémie due au nouveau coronavirus en Amérique du Nord et en Europe. A la Bourse de Francfort, l'action perdait plus de 5% à 49,36 euros près d'une heure après l'ouverture. Le groupe chimique allemand ne s'attend pas à une amélioration significative du bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels au troisième trimestre, en raison de l'accalmie traditionnelle pendant la période estivale et de la faiblesse de la demande des produits agricoles durant la période. Dans un communiqué, BASF évoque un "niveau élevé d'incertitude et une faible visibilité sur l'évolution économique". BASF a fait état ce mois d'un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels en repli de 77% à 226 millions d'euros. La demande du secteur automobile, premier client du groupe allemand, s'est effondrée entre avril et juin, tandis que l'activité d'ingrédients, de détergents et autres produits ménagers a été stable, a expliqué BASF. BASF a retiré en avril ses prévisions pour 2020, jugeant impossible d'estimer la durée et la gravité de la pandémie. (Ludwig Burger; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées BASF XETRA -5.02%