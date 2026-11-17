Selon des informations de Bloomberg, BASF serait en train de lister les concessions à faire afin d'obtenir des soutiens pour l'acquisition de son concurrent Evonik.

Le média américain explique que BASF a adressé une lettre au gouvernement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à plusieurs membres du Parlement allemand ainsi qu'à la fondation RAG (principale actionnaire d'Evonik). Dans ce document, BASF explique qu'"au sein d'une entreprise fusionnée, les engagements existants envers les salariés et les sites seront respectés et renforcés" et ajoute qu'une " entreprise plus solide offre aux salariés des perspectives plus durables et de meilleures possibilités d'évolution dans un environnement industriel en mutation".

Le chimiste allemand cherche à obtenir le soutien des responsables politiques locaux, d'autant qu'un comité clé de la fondation RAG est composé de responsables politiques dont le ministre-président du Land, explique Bloomberg.

BASF cherche à préparer la meilleure offre possible, alors qu'Evonik a rejeté une première offre fin septembre. Selon le Financial Times, cette proposition s'élevait à 10,3 milliards d'euros, soit 22,15 euros par action Evonik, ce qui représentait une prime de près de 29% par rapport au cours du titre avant l'apparition de rumeurs de rachat.

A 30 minutes de la clôture à Francfort, le titre BASF reculait de 2,02%, à 52,66 euros. Celui d'Evonik, de son côté, bondissait de 4,01%, à 22,05 euros, grâce à ces informations de Bloomberg.