BASF: dévoile avec Citroën un concept de voiture électrique information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - Citroën et BASF ont dévoilé leur concept-car tout électrique oli, un manifeste qui montre combien il est possible d'économiser en réduisant le poids et l'utilisation des ressources.



'Ce concept-car montre ce qui peut être réalisé lorsque des partenaires se font confiance et sont assez audacieux pour emprunter de nouvelles voies', explique Uta Holzenkamp, présidente de Coatings, représentant l'équipe automobile de BASF.



Avec une vitesse limitée à 110 km/h et une accélération proche de la 2CV, le concept car bénéficie d'une plus grande autonomie et d'une durée de vie de la batterie nettement améliorée. L'approche minimaliste a ouvert la voie à un design rafraîchissant et innovant.



Une autre caractéristique frappante est que bon nombre des nouveaux composants sont conçus et fabriqués à partir de matériaux issus de la même famille de produits chimiques.



Le constructeur automobile Citroën a travaillé en étroite collaboration avec BASF pendant le développement et la conception.



'Cette voiture électrique innovante va à l'encontre des tendances en privilégiant la facilité et la simplicité', a déclaré Laurence Hansen, directrice des produits et de la stratégie de Citroën.