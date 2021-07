Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : développement de batteries avec Porsche information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - BASF annonce aujourd'hui avoir été sélectionné en tant que partenaire exclusif par Cellforce Group (CFG), une coentreprise entre Porsche et Customcells, pour le développement de cellules de batterie lithium-ion de nouvelle génération. Dans le cadre de cette collaboration, BASF fournira des cathodes à haute énergie permettant une charge rapide et une densité énergétique élevée des batteries hautes performances. La production des batteries devrait débuter au sein du site de production de Cellforce Group en 2024, avec une capacité initiale d'au moins 100 MWh par an, alimentant 1 000 véhicules de sport automobile et de haute performance. L'accent sera aussi mis sur le recyclage des matériaux, ce qui devrait permettre de réduire jusqu'à 60% l'empreinte CO2 des cathodes.

Valeurs associées BASF XETRA +1.47%