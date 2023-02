BASF: des analystes réitèrent leurs conseils à vendre information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 15:22

(CercleFinance.com) - Deux analystes confirment aujourd'hui leur conseil suite à l'annonce de ses résultats annuels.



Credit Suisse confirme son opinion 'sous-performance' sur BASF tout en abaissant son objectif de cours de 46 à 44 euros, en raison d'hypothèses plus élevées pour les dépenses d'investissements et plus basses pour la croissance à moyen terme.



'Un déclin des marchés finaux européens, une base de coûts structurellement plus élevée et des ajouts de capacités chez les concurrents dans des zones géographiques préférentielles érodent la position de leader de BASF sur les marchés chimiques mondiaux', juge-t-il.



Le broker souligne aussi que sa stratégie de redéploiement géographique dans un contexte général difficile (demande faible, hausse des taux, géopolitique) signifie, selon lui, que son dividende ne devrait pas être couvert par son free cash-flow avant 2026.



UBS réitère sa recommandation 'vente' sur BASF malgré un objectif de cours rehaussé de 40 à 43 euros, une nouvelle cible qui implique toujours un potentiel de baisse de 11% pour le titre du géant allemand de la chimie.



Revenant sur la publication de ses résultats annuels, le broker reconnait des objectifs 2023 globalement conformes au consensus et considère que la restructuration des actifs européens annoncée à cette occasion 'semble raisonnable'.



UBS pointe néanmoins un cycle d'investissements sur cinq ans supérieur d'environ 20% au consensus, ce qui selon lui 'signifie que la trajectoire du ROCE est plus incertaine'. 'Des ventes d'actifs seront nécessaires pour le dividende en 2023', prévient-il en outre.