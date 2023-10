Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: démarre la production de super-absorbants à Anvers information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir démarré la production dans son centre d'excellence ultramoderne pour les super-absorbants sur son site de Verbund, à Anvers (Belgique).



L'investissement de 25 millions d'euros témoigne de l'engagement clair de l'entreprise dans le secteur de l'hygiène en tant que partie importante de sa chaîne de valeur acrylique.



BASF indique que la nouvelle usine pilote est équipée des dernières technologies de collecte de données et de capteurs.



'En tirant parti de la numérisation et de la modélisation avancée, la technologie appliquée sera essentielle pour augmenter encore les performances des produits', ajoute la société qui estime que combinés à la proximité de la production de superabsorbants BASF à Anvers, 'les processus de pointe de la nouvelle usine pilote réduiront les délais de mise sur le marché'.





Valeurs associées BASF XETRA +0.67%