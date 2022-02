Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: création d'une coentreprise avec Heraeus en Chine information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 09:52









(CercleFinance.com) - BASF et Heraeus, groupe technologique allemand, ont convenu de former une joint-venture à 50/50 afin de récupérer les métaux précieux des catalyseurs automobiles usés en Chine. Cette nouvelle société, baptisée BASF HERAEUS (China) Metal Ressource sera créée au cours du premier trimestre 2022 dans la ville de Pinghu, en Chine, avec un début des opérations prévu en 2023.



Alors que la Chine dispose de ressources naturelles limitées en métaux du groupe du platine (MGP), le recyclage des matériaux de rebut, tels que les convertisseurs catalytiques automobiles usagés, permettra de récupérer les MGP dans le cadre d'une économie circulaire.



Les métaux précieux sont utilisés pour fabriquer de nouveaux produits pour les industries de l'automobile, de la chimie, de l'électronique et de l'hydrogène vert.



'Les métaux précieux recyclés sont en outre très respectueux de l'environnement et ont une empreinte CO2 jusqu'à 90 % inférieure à celle des métaux primaires', assure BASF.





