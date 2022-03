BASF: coopération avec une filiale chinoise de Veolia information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 09:45

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord de coopération stratégique avec Zhejiang REEF Technology autour de formulations de recyclage de pointe pouvant être utilisées dans le domaine de l'industrie automobile, de l'emballage et de la consommation.



Dans le cadre de cet accord, BASF fournira ses solutions d'additifs IrgaCycle récemment lancées ainsi que des conseils techniques et une assistance pour les formulations de polymères recyclés.



'Notre objectif est d'aider à fournir des produits de meilleure qualité, plus sûrs et plus efficaces tout en soutenant l'économie circulaire du plastique et en aidant à réduire l'utilisation de matières plastiques vierges', a déclaré Hermann Althoff, vice-président senior en charge du pôle 'Performance Chemicals Asia Pacific' chez BASF.



'Grâce à son expertise approfondie des additifs plastiques, BASF nous soutient dans ce domaine clé en améliorant le traitement et la stabilité à long terme des fractions de plastique recyclé hautement contaminées' explique de son côté Shirley Wu, directrice générale de REEF.



Zhejiang REEF Technology est une filiale de Veolia Huafei Polymer Technology (Zhejiang), une coentreprise de Veolia en Chine qui se concentre sur la R&D et la production de matériaux modifiés en plastique d'ingénierie haut de gamme.