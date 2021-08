Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : contrat pour de l'électricité renouvelable en Pologne information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - BASF a annoncé mercredi avoir signé un contrat d'approvisionnement en électricité renouvelable pour son usine polonaise qui produits des catalyseurs pour moteurs. L'accord de deux ans conclu avec PGE Obrot - qui porte essentiellement sur l'achat d'énergie éolienne - permettra au site de Sroda Slaska, dans l'est du pays, de ne fonctionner qu'à partir d'électricité renouvelable. Ce site produit des catalyseurs destinés aux véhicules à essence et aux poids lourds qui suppriment les polluants gazeux, mais également solides, tels que les particules de carbone des tuyaux d'échappement. BASF s'est donné comme objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Valeurs associées BASF XETRA -0.48%