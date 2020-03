Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : contrat de transfert de matériel avec Amoéba Cercle Finance • 31/03/2020 à 12:08









(CercleFinance.com) - Le producteur de biocides biologiques Amoéba annonce la signature d'un contrat de transfert de matériel avec le géant allemand BASF. 'L'objet du partenariat de recherche est la mise à disposition par Amoéba de produits expérimentaux contenant le lysat d'amibe Willaertia magna C2c Maky. En contrepartie, le groupe BASF procédera à ses propres essais en plein champ et sous serres afin d'évaluer les performances de ces produits à prévenir les maladies fongiques sur un ensemble de cultures', explique Amoéba. Les deux sociétés entament ainsi une phase de recherche ciblée qui, si elle est concluante, pourrait favoriser le développement commercial des solutions de biocontrôle.

