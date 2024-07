Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: contrat d'achat de biométhane avec Engie information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - BASF et Engie indiquent avoir signé un contrat d'achat de biométhane sur sept ans, selon lequel le groupe énergétique français fournira au géant allemand de la chimie, 2,7 à trois térawattheures de biométhane sur la durée du contrat.



Sur ses sites de Ludwigshafen et d'Anvers, BASF utilise du biométhane certifié comme alternative durable aux matières premières fossiles dans son processus de fabrication, pour pouvoir offrir à ses clients une empreinte carbone produit plus faible ou nulle.



'Pour soutenir notre transition vers une économie circulaire, ce contrat nous garantit un approvisionnement en biométhane à long terme à des tarifs compétitifs', explique Matthias Dohrn, responsable global procurement chez BASF.





