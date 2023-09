Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: construit une usine de gaz de synthèse en Chine information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - BASF a commencé la construction de son usine de gaz de synthèse sur le site de Verbund à Zhanjiang, en Chine, dont l'entrée en production est attendue en 2025.



BASF adoptera des concepts de processus uniques dans l'usine de gaz de synthèse pour réduire les émissions de carbone par rapport aux usines de gaz de synthèse conventionnelles, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable de BASF.



Les technologies de production déployées dans l'usine de gaz de synthèse utiliseront principalement les rejets de CO2, un sous-produit du processus d'oxyde d'éthylène et l'excès de gaz combustible provenant des opérations de vapocraquage, pour fabriquer du gaz de synthèse.



'Le concept technique de cette usine de gaz de synthèse est le premier du genre en Chine, soulignant notre engagement à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050', a déclaré Bir Darbar Mehta, vice-président principal de la pétrochimie Asie-Pacifique chez BASF.





