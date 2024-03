Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: construit son usine de méthylglycols en Chine information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 12:41









(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir débuté la construction d'une usine de méthylglycols (MG) sur son site de Verbund à Zhanjiang, en Chine.



La nouvelle installation est conçue pour une capacité annuelle de 46000 tonnes métriques et vise à répondre à la demande en croissance rapide de liquides de frein dans la région.



L'usine devrait entrer en activité d'ici fin 2025.



' La nouvelle installation sera la seule usine de méthylglycols entièrement intégrée en amont dans un vapocraqueur en Chine, desservant le marché en croissance rapide des liquides de frein ', a déclaré Bir Darbar Mehta, vice-président principal, Pétrochimie Asie-Pacifique, BASF.



'En utilisant la technologie de processus unique de BASF, l'usine fournira des produits fiables, compétitifs et de haute qualité pour répondre aux besoins de nos activités en aval et de nos clients', a-t-il ajouté.







Valeurs associées BASF XETRA +1.16%