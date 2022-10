Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: construction d'une nouvelle usine chimique en Chine information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 11:31









(CercleFinance.com) - BASF annonce son intention de construire une nouvelle usine de néopentylglycol (NPG) d'envergure mondiale sur son nouveau site de Zhanjiang Verbund, en Chine.



Pour rappel, le NPG est un composé régulièrement employé dans la synthèse de polyesters, de peintures, de lubrifiants et de plastifiants.



La mise en service de cette nouvelle usine, qui devrait à terme disposer d'une capacité de production annuelle de 80 000 tonnes métriques de NPG, est prévue au quatrième trimestre 2025.



L'ouverture de ce site permettra à BASF de développer sa capacité mondiale de NPG, la faisant passer de 255 000 à 335 000 tonnes métriques par an.



' Investir dans une usine NPG sur le site de Zhanjiang Verbund nous permettra de répondre à la demande croissante des clients en Asie, en particulier dans le domaine des revêtements en poudre en Chine', indique Vasilios Galanos, Senior Vice President, Intermediates Asia Pacific, BASF.



'Nous sommes convaincus que notre investissement dans l'usine NPG renforcera notre avantage concurrentiel, principalement en Chine, le plus grand marché chimique au monde', assure le responsable.





