BASF: conflit de valeurs, veut se dégager de 2 coentreprises

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir entamé le processus de cession de ses participations dans deux coentreprises, à savoir BASF Markor Chemical Manufacturing (Xinjiang) et Markor Meiou Chemical (Xinjiang), toutes deux situées dans la ville de Korla, en Chine.



Dans le cadre de la stratégie mondiale de BASF pour le 1,4-butanediol (BDO), BASF a été amené à évaluer l'environnement du marché et l'empreinte carbone des produits BDO sur différents sites de production dans le monde.



BASF assure que les audits internes et externes, n'ont révélé 'aucune preuve de violations des droits de l'homme dans les deux coentreprises'.



' Néanmoins, des rapports récemment publiés concernant le partenaire de la coentreprise contiennent de graves allégations faisant état d'activités incompatibles avec les valeurs de BASF ', indique la société sans donner davantage de précision.



Par conséquent, BASF compte accélérer le processus en cours visant à céder ses parts dans les deux coentreprises.





