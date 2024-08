Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: confirme la biotransformation de son portefeuille information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - BASF donne un signal clair en faveur de la biotransformation de son portefeuille de (méth)acrylates et basculera sa production vers l'acrylate d'éthyle (EA) d'origine biologique à partir du quatrième trimestre 2024.



Avec une teneur en carbone 14 traçable de 40 % et une faible empreinte carbone du produit (PCF), l'EA d'origine biologique de BASF aide les clients du monde entier à atteindre leurs objectifs de durabilité.



Le produit offre une réduction de PCF d'environ 30 % par rapport à l'EA d'origine fossile. En plus de l'EA d'origine biologique classique, BASF propose également l'acrylate d'éthyle BMB ISCC Plus d'origine biologique.





