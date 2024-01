Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: collaboration 'verte' avec Envision Energy information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 10:19









(CercleFinance.com) - BASF Process Catalysts a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Envision Energy, l'un des principaux fournisseurs de technologies vertes de solutions complètes zéro émission nette.



Cette collaboration vise à développer davantage la conversion de l'hydrogène vert et du CO2 en e-méthanol grâce à une conception de processus 'avancée et dynamique'.



Les deux sociétés visent à optimiser le processus de production d'e-méthanol à partir d'hydrogène vert et de CO2, ouvrant ainsi la voie à un paysage énergétique plus durable.



Cette collaboration verra ainsi BASF fournir sa technologie de catalyseur de pointe SYNSPIRETM, qu'Envision Energy intégrera à son système innovant de gestion de l'énergie.



Les deux organisations prévoient de démontrer la viabilité de la conception avancée du procédé l'année prochaine, sur le site Chifeng d'Envision Energy en Chine.





