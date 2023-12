Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF: collaboration prolongée avec l'Université d'Heidelberg information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 15:39









(CercleFinance.com) - BASF annonce le prolongement de sa collaboration avec l'Université d'Heidelberg (Allemagne) pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en 2028. Les partenaires exploitent conjointement un Laboratoire de recherche en catalyse (CaRLa) dans le but de développer de nouveaux procédés de catalyse homogène et de synthèse organique.



'La recherche fondamentale dans le domaine de la catalyse homogène est importante pour BASF, car elle nous aide à développer des procédés chimiques qui nécessitent moins d'énergie et génèrent moins de déchets. CaRLa est donc une pierre angulaire importante pour nous permettre d'atteindre les objectifs de développement durable de BASF', a déclaré le Dr Helmut Winterling, président de la recherche du groupe BASF.



'Depuis 2015, 18 projets ont été transférés à la recherche BASF, où ils sont développés pour des applications industrielles. CaRLa représente donc une collaboration réussie entre la recherche académique et industrielle', a rappelé le responsable.







