Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BASF: collaboration avec Siemens pour un disjoncteur durable information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 16:38









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure et BASF ont dévoilé aujourd'hui le premier produit de sécurité électrique à inclure des composants fabriqués à partir de plastiques équilibrés en biomasse.



Baptisé Siemens SIRIUS 3RV2, ce disjoncteur utilisé dans les applications industrielles et d'infrastructure est désormais fabriqué à partir d'Ultramid BMBcertTM et d'Ultradur BMBcertTM de BASF, où les matières premières fossiles au début de la chaîne de valeur sont remplacées par du biométhane dérivé de sources renouvelables telles que les déchets agricoles.



Les deux matériaux offrent la même qualité et les mêmes performances que les plastiques conventionnels.



Le changement de matériau dans la production du disjoncteur SIRIUS 3RV2 réduira les émissions d'équivalents dioxyde de carbone d'environ 270 tonnes par an.





Valeurs associées BASF 46.13 EUR XETRA -1.43%