BASF : co-entreprise dans les matériaux pour batteries

(CercleFinance.com) - BASF et le chinois Shanshan ont annoncé mardi la création d'une coentreprise dédiée à la fabrication de matériaux pour les batteries de véhicules électriques. La nouvelle entité - qui sera détenue majoritairement par BASF (51%) - disposera de quatre sites de production dans les provinces de Hunan et Ningxia et d'un effectif de plus de 1600 personnes. La joint venture dit déjà disposer d'un solide positionnement sur le segment des précurseurs de matériaux actifs de cathode et des matériaux actifs de cathode ainsi que dans le recyclage de batteries. L'ambition de la co-entreprise est de produire 90 kilotonnes de métaux par an, qui seront entièrement destinées au marché chinois des batteries, en pleine essor à l'heure actuelle.

