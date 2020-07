Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BASF : chute de 5% après ses résultats du 2ème trimestre Cercle Finance • 29/07/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Le géant allemand de la chimie BASF a enregistré une baisse de 77% de son bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre de 2020, pénalisé par la faiblesse de la demande en raison de la pandémie. Les actions cotées à Francfort sont en baisse de près de 5% en début de matinée. Le résultat opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels pour la période close le 30 juin s'est élevé à 226 millions d'euros, contre 995 millions d'euros un an plus tôt, a indiqué le groupe. À l'exception de l'unité de nutrition et de soins - qui a augmenté ses revenus - et de son activité agricole - où les revenus sont restés stables - toutes les autres divisions ont affiché des revenus inférieurs, a déclaré BASF. Les divisions chimie et matériaux ont représenté 70% de la baisse des bénéfices, a souligné le groupe. En raison d'une dépréciation de sa participation dans Wintershall Dea en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz, BASF a enregistré une perte nette de 878 millions d'euros pour le trimestre écoulé. Les ventes totales ont reculé de 12% à 12,7 milliards d'euros, principalement en raison de la baisse des volumes de ventes résultant du confinement, mais également en raison d'une baisse de 1% des prix.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.